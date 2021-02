L'esterno destro olandese Hans Hateboer è da ieri che non si allena con l'Atalanta e,in base a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe andato in Olanda per sottoporsi ad ulteriori visite di controllo e a un parere di un suo medico di fiducia.



CON OPERAZIONE STAGIONE SALTATA- Da alcune settimane ormai si è riaperta una vecchia frattura al metatarso del piede sinistro dell'olandese, che gli procura dolore a correre e a calciare il pallone. Il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini sperava di poter evitare un intervento, perché significherebbe perdere l'ala destra fino a fine stagione. Non solo, e questo l'olandese vorrebbe evitarlo con forza, sarebbe costretto a saltare anche gli Europei.



SPERANZA APPESA A UN FILO- Se invece il suo medico di fiducia riuscisse a trovare il modo di curarlo senza l'operazione, l'esterno numero 33 potrebbe tornare poco prima della fine del campionato.