Atalanta, risentimento al flessore per Cuadrado: sostituito all'intervallo, le condizioni

un' ora fa



Tegola per l’Atalanta e per Gian Piero Gasperini: Juan Cuadrado, esterno colombiano ed ex di giornata, è stato costretto a lasciare il campo per infortunio durante la gara contro la Juventus, valida per la 28ª giornata di Serie A. Il giocatore dei bergamaschi, infatti, non è rientrato insieme al resto della squadra dopo l’intervallo, con il tecnico degli orobici che ha deciso di sostituirlo con Brescianini.



Cuadrado ha accusato un risentimento al flessore destro che non gli ha consentito di proseguire l’importante sfida dell’Allianz Stadium. A chiarire la situazione ci penseranno gli esami strumentali che permetteranno di stimare i tempi di recupero con maggiore precisione.