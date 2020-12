Bergamo ha avuto la conferma che non perderà il suo cittadino onorario Gian Piero Gasperini, che esce dal trionfo sull'Ajax con un'altra straordinaria prova di duttilità tattica e con poteri rafforzati. Come si legge su La Repubblica, la diatriba con Gomez si è chiusa secondo logica: il capitano gioca perché è forte, ma in posizione avanzata, non come e dove vuole lui. Quanto a Ilicic, che nella discussione si è schierato con Gomez e che stavolta non è nemmeno entrato dalla panchina, dovrà ripagare sul campo la fiducia che gli ha mostrato Gasperini, negli scorsi mesi per lui delicati sul piano psicologico. Nessuno è dunque intoccabile.



Gasperini ha spiegato di non aver mai pensato alle dimissioni e ha già indicato l’argomento dell’imminente vertice con Percassi padre e figlio, che gli hanno rinnovato il contratto a inizio stagione fino al 2023. Questa Champions, male che vada, porterà almeno altri 50 milioni di euro. Gasperini è oggi l’allenatore più rinomato d’Europa: dalla Premier alla Serie A non gli mancano i corteggiatori. I Percassi hanno gestito la potenziale crisi di spogliatoio: lo stratega sembra esserne uscito più forte di prima.