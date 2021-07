L'Atalanta ha inaugurato ieri la nuova stagione 2021/2022, con l'inizio del ritiro al Centro Bortolotti di Zingonia: Dea ai ranghi ridotti senza i nazionali, 12 i nerazzurri finora tornati dalle vacanze, ma oggi è rientrato il fantasista russo Miranchuk. La società ha messo in calendario le prime amichevoli del mese di luglio, tutte alle 17, le prime quattro al Centro Bortolotti di Zingonia e l'ultima al Gewiss Stadium.



Si parte questo venerdì 16 luglio con Atalanta- AlbinoGandino (Eccellenza lombarda), mentre domenica 18 la Dea ospiterà gli israeliani del Maccabi Bnei Raina. Venerdì 23 sarà la volta del Modena, domenica 25 sfida alla Pergolettese. Infine, sabato 31 luglio, appuntamento allo stadio di Bergamo per Atalanta-Pordenone: la società si riserva di comunicare più avanti l'eventuale possibilità di far entrare qualche tifoso.