Mentre la dirigenza dell'Atalanta lavora per trattenere il difensore Giorgio Scalvini, prolungandogli il contratto e aumentando la richiesta a 50 milioni di euro, mister Gasperini si prepara a salutare tre difensori: Palomino è ormai a un passo dal Cagliari, Okoli dal Monza e Demiral è ancora in cerca di una squadra ma "al 101% non rimarrà a Bergamo", come svelato dal suo agente.



Per questo, dopo Kolasinac, i Percassi sono pronti a chiudere per Becao, l'esperto difensore dell'Udinese corteggiato anche da Fenerbahce e Torino: la trattativa si dovrebbe chiudere a breve intorno ai 10 milioni di euro.