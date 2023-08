In conferenza stampa Gian Piero Gasperini ha dato indicazioni sul portiere titolare nella prima di campionato: giocherà Musso, con Carnesecchi in panchina. Un'indicazione anche sulle scelte di mercato, perché l'argentino era in uscita ma ora le gerarchie possono cambiare; se dovesse arrivare una proposta convincente per Carnesecchi potrebbe essere lui il sacrificato a lasciare l'Atalanta.