Atalanta-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Uno scontro delicato per i giallorossi, che vale già unper l'Atalanta. Dopo la sconfitta del Bologna (a 62 punti) e il pari tra Lazio e Juve (entrambe a 64),ne resterebbero 6 in palio con le avversarie a -7. In caso di vittoria dei giallorosso invece, Ranieri si porterebbe a -2 dai nerazzurri riaprendo tutto a due giornate dalla fine.

Partita: Atalanta-RomaData: lunedì 12 maggio 2025Orario: 20.45Canale TV: DAZNStreaming: DAZNCarnesecchi; Kossounou, Toloi, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.

Gasp lancia in difesa Kossounou con Toloi e Djimsiti. De Roon dovrebbe rimanere con Ederson a centrocampo, arretrerà solo in caso di partenza dalla panca di Toloi, con Bellanova e Zappacosta sulle fasce.. La Roma va verso il 3-5-2 visto già contro Inter e Fiorentina, con Soulè a tutta fascia e la coppia Shomurodov-Dovbyk.

