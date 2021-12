Emozioni a mille nel primo tempo di Atalanta-Roma. A pochi minuti dall'intervallo il risultato è di 2-0 per i giallorossi, con animi particolarmente tesi in campo ma soprattutto in panchina. Secondo Dazn, infatti, c'è stato un forte scambio di opinioni diventato in un vero e proprio litigio tra l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini e i collaboratori di Josè Mourinho.