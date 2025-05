Atalanta-Roma, le pagelle di CM: Sulemana è la mossa Champions di Gasperini! A Ranieri non basta Cristante

Getty Images

Non riesce ad evitare la rete del momentaneo pari. Plastico su una conclusione di Shomurodov.Adattato dietro, soffre le ripartenze giallorosse. Cristante gli prende il tempo quando la Roma, di testa, pareggia. Con astuzia, difende.Deve fare gli straordinari quando i compagni di reparto non ci arrivano. Per squalifica salterà la prossima.Alterna fasi di assoluta sicurezza a cali di concentrazione, un paio di palloni persi mettono in grande difficoltà i compagni.Galoppa in avanti, Gasp a volte lo richiama e lo toglie dopo un errore.

(37' stLa posizione in mediana non lo aiuta in fase di proposizione. Il tocco su Konè non è meritevole di rigore, dopo revisione al Var.(23' stServono muscoli in mediana e Gasperini lo manda in campo per questo. Lui lo ripaga col gol che vale la Champions.Tornato ai suoi livelli, nella prima mezzora è dominante. Poi cala fisicamente e sbaglia qualche appoggio, ma è questione di dettagli.E' la sua zona di campo a produrre più azioni, che intesa con Lookman. Un po' stanco nella ripresa, ma per quanto corre ci sta.

Il gol di Lookman nasce da una sua progressione in avanti. Ha la clamorosa palla del raddoppio ma la manda fuori. Si ripete poco dopo, fallendo ancora.(23' stRitrova il campo dopo tante panchine, c'è anche la sua firma nell'azione del gol decisivo.Vicinissimo a trovare la venticinquesima rete in campionato, Mancini non lo perde d'occhio.(43' stRischiava di non esserci, è titolare e si fa sentire con un gol d'applausi. E' senza dubbio il top player della squadra.(43' st

I suoi sbagliano tanti gol e si dispera, poi si fanno riprendere. Rischia di andare sotto su rigore, ma Lissone dice di no. Lui manda in campo Sulemana e trova il gol della quinta Champions a Bergamo.Non vede partire il tiro di Lookman, nel gol atalantino. Salva il risultato su CDK, tiene a galla la sua squadra. Anche sul gol di Sulemana sembra non abbia troppe colpe.Copre lo specchio di visione a Svilar, quando Lookman porta in vantaggio i suoi. Resetta a gara in corso e si riprende, controllando la zona di competenza.All'inizio gara è in ritardo sugli avversari, chiede il cambio per un problema al polpaccio ma poi stringe i denti e controlla Retegui su ogni palla.

Soffre molto le sortite offensive di De Ketelaere, guadagna metri nel secondo tempo quando il belga cala.Va tanto in difficoltà quando Lookman e compagni si buttano in avanti. Limita i danni a gara in corso ma ormai la frittata è fatta.(31' st) svLa sua incornata è da centravanti puro, vale il momentaneo pari. Con tranquillità a volte esce palla al piede dalla sua zona.Ha la palla del vantaggio e la spreca clamorosamente, a pochi passi da Carnesecchi. Pasalic lo contrasta in area, il Var toglie il rigore.

(41' st) svInizia col freno a mano, guadagna campo con il passare dei minuti e punge sulla sinistra.Inventa l'assist del pareggio. Quando parte palla al piede è imprendibile. Meno incisivo nel secondo tempo, gli manca il guizzo decisivo.Lotta e si sbraccia, ben controllato da Kossounou che lo contrasta con i suoi centimetri.(41' st) svAd inizio gara si perde tra i difensori nerazzurri, poi diventa fondamentale in un paio di azioni di ripartenza. Fallisce una buona occasione.(41' st) sv

Già giocarsi la Champions a tre giornate dalla fine è un'impresa. Presentarsi a Bergamo e mostrare il proprio calcio è da applausi, il ventesimo risultato utile sfuma nei minuti finali.