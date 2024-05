Stesso obiettivo, umore diametralmente opposto, in una sfida cruciale per il futuro e per la Champions.al Gewiss Stadium di Bergamo l'di Gian Piero, reduce dalla storica finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen conquistata in settimana e in procinto di giocare la finale di Coppa Italia contro la Juventus, riceve ladi Danieledelusa dopo l'uscita di scena dall'Europa proprio contro i tedeschi, nel: bergamaschi e capitolini sono appaiati in classifica, al quinto posto, ad oggi l'ultimo che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League, anche se i padroni di casa hanno una partita da recuperare contro la Fiorentina. Qualora la Roma non dovesse vincere, il Bologna sarebbe aritmeticamente qualificato alla Champions League per la prima volta nella storia.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Atalanta-Roma in diretta su DAZN

GUARDA LA SERIE A SU DAZN

Atalanta-RomaCarnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All. GasperiniSvilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy; Lukaku. All. De RossiGuida di Torre Annunziata