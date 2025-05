Atalanta-Roma, Lookman sta meglio: cosa filtra in vista di stasera

Getty Images

Atalanta-Roma di questa sera assume un'importanza incredibile, alla luce del risultato di sabato scorso tra Lazio e Juventus e del ko del Bologna di venerdì contro il Milan. Se ai nerazzurri di Gasperini servono i tre punti per blindare il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League, gli uomini di Ranieri puntano a prolungare la loro striscia di imbattibilità di 19 partite per piazzarsi in pole position nella corsa per il quarto posto.



E per una gara così sentita, l'attaccante nerazzurro Ademola Lookman sta facendo di tutto per recuperare pienamente dall'infiammazione al tendine d'Achille che lo ha limitato negli ultimi giorni di allenamenti mettendone a repentaglio la presenza dal primo minuto. Dalla rifinitura svolta ieri sono però giunte notizie decisamente più rassicuranti, col nigeriano che ha svolto lavoro personalizzato ma a ritmi più sostenuti e che si ricandida dunque per un posto davanti, al fianco di Mateo Retegui.

Secondo quanto filtra da Bergamo, Gasperini è intenzionato a schierare un tridente che verrebbe completato da De Ketelaere, reduce dalla doppietta di Monza, o in alternativa da uno tra Brescianini e Pasalic qualora il tecnico piemontese optasse per un assetto più equilibrato o Lookman non riuscisse a ristabilirsi del tutto. Nel corso di questa stagione, il numero 11 nerazzurro ha disputato 38 partite in tutte le competizioni, con un bottino di 19 goal e 7 assist.