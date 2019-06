Tra gli attaccanti che si sono messi in luce in questa stagione c’è Duvan Zapata, protagonista della qualificazione in Champions dell’Atalanta. I bergamaschi però non cederanno facilmente la stella colombiana, tanto che la partenza è una scommessa proposta a 2,20 volte la posta. Tra i nerazzurri viene dato invece come partente Gianluca Mancini a 1,65. Il giovane nazionale potrebbe prendere il posto di Kostas Manolas nella Roma, dato ormai in partenza dalla Capitale a 1,15. Assolutamente blindati in casa Napoli sia Milik (la cessione vale quote 7,00), sia Insigne (3,75), così come dovrebbe essere confermato Dybala nella Juve (quota 4,00 per una svolta nella carriera dell’argentino).