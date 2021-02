Il difensore dell'Atalanta Cristian Romero, in gol ieri sera contro il Napoli, ha commentato ai microfoni di Atalanta.it la gara dei suoi: "Una bella prestazione della squadra, sono felice perché credo che stiamo facendo bene e non possiamo dire che è mancato qualcosa, stiamo bene come squadra, siamo in finale e oggi abbiamo fatto una grande prstazione, mercoledì andiamo con tutta la fiducia a giocare una partita diversa ma con questo cuore e mentalità ce la possiamo fare".



GRANDE GRUPPO- "Oggi sono andato in gol, sono molto contento, ma io penso che vincere è l’importante, se faccio gol meglio ma sono molto contento perché stiamo giocando alla grande tutti e 23, non solo gli 11 che giocano, siamo un grande gruppo".



REAL MADRID- "Ci aspetta una grande partita, per me almeno è la partita più importante della mia carirera e la aspetto con tutta la speranza di fare una grande prestazione, credo nel gruppo e nella squadra, se giochiamo come oggi so che ce la possiamo fare".