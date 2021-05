Il difensore argentino dell'Atalanta Cristian 'Cuti' Romero ha parlato ai microfoni della società Atalanta.it della sfida in trasferta contro il Sassuolo per difendere il secondo posto- domani alle 15 a Reggio Emilia- e della prossima finale di Coppa contro la Juve: "Le partite contro il Sassuolo sono sempre combattute. Il Sassuolo ha una grande forza davanti, dovremo stare molto attenti. È una bella squadra con un allenatore che la fa giocare bene”.



COPPA ITALIA- “La Coppa è qualcosa di fondamentale. Affronteremo una grandissima squadra come la Juventus, ma se giocheremo come sappiamo avremo delle buone chances”.