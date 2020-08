Mentre il centrocampista Aleksey Miranchuk è sempre più vicino all'Atalanta, gli scout nerazzurri stanno cercando di portare a Zingonia anche Abdulkadir Omur, altro jolly offensivo della mediana del Trabzonspor. A soli ventuno anni, Omur si è già guadagnato la fascia da capitano della squadra.



NODO INGAGGIO- L'unico ostacolo per la trattativa sono i 25 milioni richiesti dal club turco per il giovane leader, gli stessi che la Dea non vuole sborsare ai bianconeri per Cristian Romero. Ma se la società bergamasca non sembra convinta a voler investire così tanti soldi per un centrale di difesa da 57 presenze al Genoa, non si può dire lo stesso per il centrocampista votato all'attacco, perfetto per il gioco di mister Gasperini.