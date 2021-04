Sotto lo sguardo attento di Gian Piero Gasperiniha fatto il salto di qualità. Criticato per essere troppo 'aggressivo' ai tempi del Genoa, da quando è arrivato all'Atalanta è diventato un pilastro insostituibile della difesa nerazzurra. E ora punta alla qualificazione in Champions della squadra per il terzo anno di fila: "A parte l'Inter che ha preso il largo, le altre sono tutte lì - ha detto El Cuti in un'intervista al Corriere dello Sport - Noi però dobbiamo pensare solo ai nostri risultati.. Per arrivare in Champions dovremo ancora combattere". Sul piatto ci sono 27 punti: "Non mi piace fare calcoli, ma con la Lazio che ha una partita in meno e potrebbe salire a 55, ci sono cinque squadre in 5 punti; più la Roma. Non sarà facile, uno di quei tre posti però lo vogliamo noi".- Domenica la squadra di Gasp affronterà una Fiorentina in cerca di punti salvezza: "Guardando la rosa si capisce che non meritano di stare lì. Evidentemente qualcosa non ha funzionato, ma la loro qualità è indiscutibile. E' una squadra che si chiude e riparte con giocatori capaci di far male, ma se giochiamo come sappiamo fare sono convinto che vinceremo".. Tra gli assenti, invece, ci sarà Cesare Prandelli, che ha lasciato Firenze e il calcio con una lunga lettera : "Quello che gli sta succedendo mi ha colpito. Sono stato con lui a Genova, è una grande persona e un allenatore che mi ha fatto crescere. Avevo un bel rapporto con lui e tutto il suo staff, si merita il meglio".- "Per Romero Fiorentina vuol dire anche incrocio di mercato, una sliding door di quasi un anno fa: ". Ma io ho sempre detto che l'Atalanta sarebbe stata la mia prima scelta. Non solo perché faceva la Champions, ma soprattutto per Gasperini che è un tecnico col quale avrei potuto continuare a crescere. E adesso, dopo 6/7 mesi con lui, posso confermare che è stata la scelta migliore".- "Ci fa lavorare tanto, fisicamente non ero mai stato così bene. Tatticamente è un allenatore che spiega le cose in modo chiaro e ti migliora molto.. Ogni tanto capita che si arrabbi, ma succede a tutti gli allenatori quando le cose non vanno come vorrebbero. Gasp sta facendo cose pazzesche all'Atalanta, è giusto che la Panchina d'Oro sia stata assegnata a lui".- Dopo la Fiorentina Romero affronterà la Juventus, proprietaria del suo cartellino: "Non sarà una sfida particolare, l'ho già affrontata in passato.". Anche quella contro i bianconeri, il 19 maggio a Reggio Emilia: "Sarà la mia prima finale tra i professionisti, spero di vincerla. Ora però sono concentrato solo sul campionato, da inizio maggio in poi penseremo alla coppa".- "Forte? No no, è un fenomeno vero. In allenamento fa cose impressionanti,. Mi auguro che possa continuare così, per andare in Champions ci servono anche i suoi gol".- La speranza di Romero è quella di non andare subito in vacanza alla fine del campionato, il difensore argentino aspetta una chiamata dalla nazionale: "Lo spero con tutto me stesso.. Adesso devo continuare a lavorare per essere convocato a giugno per le qualificazioni mondiali e per la Coppa America".- "Questa stagione la sto vivendo con angoscia. Sembrava che il virus dovesse sparire il 1/2 mesi ma ci stiamo convivendo da più di un anno.. Adesso per fortuna è guarito, ma ho avuto molta paura per lui. Speriamo che questo vaccino possa cancellare il Covid, perché abbiamo tutti voglia di tornare alla normalità. Senza vedere più gente che soffre e gli ospedali pieni di malati".