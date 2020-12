Cristian Romero, difensore dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport al termine della sfida contro il Midtjylland. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Non siamo riusciti a segnare nel primo tempo, ci è mancata la precisione nell’ultimo passaggio. Oggi dovevamo vincere, abbiamo fatto una bella prestazione e siamo in crescita, stiamo migliorando in tutti gli aspetti".



Gasperini si è arrabbiato molto.

"Diamo sempre il massimo, loro poi hanno pressato bene e hanno fatto una bella gara. Ora abbiamo due risultati su tre con l’Ajax, dobbiamo fare un’altra bella partita ad Amsterdam".



Che Atalanta serve con l'Ajax?

"Dobbiamo giocare come sappiamo, con la mentalità offensiva. Dobbiamo andare a vincere, sappiamo come giocano".