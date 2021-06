Argentina e Cile si affronteranno venerdì notte - ore 2 in Italia - per la gara di qualificazione ai Mondiali del 2022. L'ex giocatore dell'Atalanta Lionel Scaloni, attuale ct argentino, ha comunicato in una conferenza stampa la formazione che scenderà in campo: tra gli undici c'è anche il difensore atalantino Cristian Romero.



Ecco l'elenco completo: Martínez, Foyth, Romero, Martínez Quarta, Tagliafico, Paredes, Ocampos, De Paul, Messi, Di María, Lautaro Martínez.