Se ieri sera il Valencia ha dovuto giocare con i suoi titolari in campo-e accontentarsi di un magro pareggio contro l'Alavés- per il ritorno di Champions League l'Atalanta scenderà al Mestalla sicuramente più riposata. Questo può essere un fattore chiave per la partita di martedì 10 marzo che deciderà il passaggio ai quarti.



E, secondo al Corriere di Bergamo, anche il capitolo infortuni gioca a favore della Dea: se il Valencia conta qualche rientro ma sempre troppi indisponibili, i nerazzurri sono quasi al completo. Solo Toloi infatti sarà assente. Due situazioni a suo vantaggio che l'Atalanta dovrà gestire con cattiveria e malizia.