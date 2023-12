La sorpresa di inizio stagione per l'Atalanta si chiama Matteo Ruggeri. Pur avendo speso 10 milioni sul mercato per Bakker infatti, nemmeno convocato contro il Milan perché "troppo distratto" in settimana, è il giovane bergamasco ad essersi aggiudicato la fascia sinistra nella formazione tipo di mister Gasperini. "Sono molto contento del periodo che sto vivendo, della mia titolarità sulla fascia, spero di continuare così mantenendo il mio rendimento", spiega al Corriere della Sera Bergamo l'esterno che, appesi gli scarpini al chiodo, sogna di fare l'agente.



BANDIERA- “Sarebbe un sogno rappresentare la squadra della mia città, è un traguardo importante, per me, la famiglia e gli amici che hanno creduto in me e per i tanti sacrifici fatti”.



SALERNITANA- “Ne ho già fatta una a Salerno e sono sempre momenti che ti fanno crescere sia dal punto di vista calcistico che umano, per cui se ci dovesse essere un’opportunità non direi di no, poi dipende dalle condizioni”.



NASTI- “Non c’era l’intenzione di far male (gli aveva rotto il setto nasale, ndr), lui si è scusato subito, è un fatto in cui ha sbagliato ma ormai è passato, abbiamo fatto pace”.