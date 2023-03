L'esterno dell'Atalanta e difensore dell'Italia Under 21 Matteo Ruggeri, intervistato da L'Eco di Bergamo, ha rivelato: "È stato fondamentale il lavoro fatto durante la pausa per i Mondiali. Le amichevoli di quel periodo mi hanno dato fiducia e convinto il mister. Ho dato il segnale che avrei potuto dare il mio contributo. Non ci sono gerarchie, non ci sono titolari. Io ho dato tutto in allenamento quando giocavo meno e questo alla fine paga. Fino a ora l’Atalanta merita 8, io non più di 6.5“.



CREMONESE E CARNESECCHI. “Sabato contro la Cremonese ci attende una partita scorbutica, sulla scia di quelle con l’Empoli e lo Spezia, dove è fondamentale non sbagliare l’atteggiamento. Carnesecchi? È fortissimo, farà una grande carriera. Obiettivi? Non dobbiamo porci aspettative, se non di restare uniti sino alla fine. Siamo tornati in corsa, possiamo dire la nostra”.