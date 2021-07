L'esterno classe 2002 Matteo Ruggeri, in partenza dall'Atalanta verso il prestito alla Salernitana, ha affidato al proprio profilo Instagram il saluto alla società d'origine: "Sono passati 10 anni dalla prima volta che ho indossato questa maglia, mi sembra ieri quando non mi sembrava vero di poter iniziare a far parte di una società così speciale. Da quel giorno ho vissuto emozioni indimenticabili che non scorderò mai ma soprattutto ho avuto la fortuna di poter essere allenato è cresciuto da persone vere sia dentro il campo che fuori. A Bergamo e all'Atalanta devo tutto, non sarei mai voluto arrivare a scrivere questo messaggio ma anche questo fa parte del lavoro e della propria crescita personale. È arrivato il momento dei saluti e con questo posso dire di essere orgoglioso di aver fatto parte di un gruppo così unito e determinato. Un grazie va a tutti i miei compagni, a tutto lo staff e a tutte le persone che hanno sempre creduto in me e che mi hanno sempre sostenuto. Grazie Atalanta, Grazie Bergamo. A Presto".