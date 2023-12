C'è una presenza a sorpresa sulle tribune del Gewiss Stadium per Atalanta-Salernitana.. Il trequartista sloveno, ex nerazzurro, è stato sommerso dal calore e dall'abbraccio simbolico di tutto lo stadio. Qualche saluto agli amici di sempre, sorrisi di qua e di là prima dell'inizio della partita. Stavolta è lui che è venuto in Italia, ma un paio di mesi fa i tifosi dell'Atalanta hanno approfittato della trasferta a Graz in Europa League per allungare il tragitto e andare a trovare Josip a Maribor.- A quasi 36 anni Ilicic gioca nella squadra della sua città, ha totalizzato 4 gol e 4 assist in19 presenze stagionali comprese tre partite di qualificazione alla Conference, non finite benissimo: lui ha fatto un gol e un assist, ma il Maribor è stato eliminato dal Fenerbahçe.in cinque stagioni; quello di stasera è un ritorno a casa.