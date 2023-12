Atalanta e Salernitana si sfidano nel posticipo valido per la sedicesima giornata di Serie A, arbitra Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Nella moviola a cura di Calciomercato.com, tutti gli episodi dubbi e le principali decisioni arbitrali.



ATALANTA - SALERNITANA Lunedì 18/12 h. 20.45



FELICIANI



ROSSI M. – CIPRESSA

IV: MARCHETTI

VAR: NASCA

AVAR: IRRATI



PRIMO TEMPO



39' - Primo giallo della gara: Pirola entra in scivolata su Muriel prendendo sia palla che uomo, ammonito il difensore.



34' - Zappacosta prova a calciare in porta ma è murato da Pirola. Timide proteste per un possibile tocco di mano, ma non c'è niente e il gioco va avanti.