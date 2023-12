Tutti a caccia del Bologna quarto: con una vittoria nel monday night della 16esima giornata di Serie A, questa sera alle 21, l'Atalanta potrebbe portarsi a -2 dai felsinei, -1 da Napoli e Fiorentina nel treno europeo. Prima, però, c'è da archiviare la pratica Salernitana, attesa al Gewiss Stadium di Bergamo da fanalino di coda e in piena crisi, con molti giocatori che, a detta del presidente Iervolino, verranno ceduti nel mercato invernale.



LE PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-3): Musso; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

SALERNITANA (3-4-3): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Ikwuemesi, Dia. All. F. Inzaghi.



DOVE VEDERLA



La gara di Bergamo si potrà seguire su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), e anche in streaming su Dazn, Sky Go e Now.