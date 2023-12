Prosegue la sedicesima giornata di Serie A. A partire dalle 20.45 ecco Atalanta-Salernitana, posticipo del Monday night che i ragazzi di Gasperini proveranno a sfruttare per mantenere il passo sulle dirette rivali in zona Europa e tentare il sorpasso sulla Roma, sconfitta ieri dal Bologna. Dall'altra parte, la Salernitana di Pippo Inzaghi ha disperato bisogno di fare punti, per scansarsi dall'ultima posizione e riportare a sorridere un ambiente scontento. La gara di Bergamo si potrà seguire su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), e anche in streaming su Dazn, Sky Go e Now.



FORMAZIONI UFFICIALI



ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Muriel, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini



SALERNITANA (3-5-2): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Martegani, Candreva; Tchaouna, Dia. Allenatore: Filippo Inzaghi