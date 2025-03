Getty Images

Atalanta, Samardzic a Gasperini: "Spero che si renda conto che sta sbagliando. Merito di più"

Paolo D'Angelo

18 minuti fa



Impegnato con la sua Serbia, il trequartista dell'Atalanta Lazar Samardzic ha mandato un messaggio al suo allenatore Gian Piero Gasperini, dopo il grande goal messo a segno nella sfida di Nations League contro l'Austria:



"Non credo che il messaggio del mio gol sia ancora arrivato, ma spero che quando Gasperini lo vedrà si renderà conto di essersi sbagliato. Penso di meritare più minuti. Certo, ho il compito di segnare più gol, in Atalanta e in nazionale, dopo sarà tutto più facile".