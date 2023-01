Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Atalanta-Sampdoria, anticipo serale del sabato della 20esima giornata di Serie A:



Arbitro: Doveri

Assistenti: Pagliardini - Massara

Quarto uomo: Gariglio

VAR: La Penna

AVAR: Manganiello



Secondo tempo



93' - L'unico episodio è il gol annullato a Malagrida, che ribatte in rete una respinta di Musso su un tiro di Quagliarella, la cui posizione era irregolare in partenza.