Dopo il 3-3 contro la Juve, l’Atalanta si rituffa nel campionato e affronta la Sampdoria al Gewiss Stadium. La Dea, ormai a soli due punti dalla zona Champions, insegue Inter, Roma e Lazio e si affida al tridente formato da Lookman, Højlund e Boga per continuare la rincorsa all’Europa che conta. Dall’altra parte c’è una Samp in crisi nera, pronta a dare spazio a Quagliarella e Lammers per agguantare punti pesanti per la corsa promozione. Calcio d’inizio sabato alle 20:45 (match in diretta su Sky e Dazn).



LE PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga



SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murillo; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Lammers.