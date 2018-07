Atalanta-Sarajevo 2-2 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 10' Toloi (A), 46' Mancini (A), 66' Handzic (S), 72' Sisic (S)



Atalanta (3-4-3): Berisha; Toloi, Mancini (75' Palomino), Masiello; Hateboer, de Roon, Pessina, Gosens (84' Tumminello); D'Alessandro (54' Zapata), Barrow, Gomez. All. Gasperini.



Sarajevo (4-2-3-1): Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Pidro; Dupovac, Rahmanovic; Sisic (86' Tatar), Velkoski, Halilovic (85' Stanojevic); Ahmetovic (60' Handzic). All. Musemic.



Arbitro: Tamás Bognar, Ungheria (Balázs Buzás, Theodoros Georgiou; Peter Solymosi)



Ammoniti: 16' Rahmanovic (S), 66' de Roon (A), 76' Velkoski (S)



Espulsi: -



Note: serata umida e calda, il terreno di gioco presenta qualche imperfezione nelle aree di rigore. Presenti 300 tifosi della formazione avversaria, disposti in una porzione della curva nord. In entrambi i tempi di gioco l'arbitro concede una pausa per rinfrescarsi.



Recupero: 3', 7'