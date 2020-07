Giovanni Sartori, direttore sportivo dell'Atalanta, è intervenuto a Radio Anch'io lo Sport, su Radio Rai: "Secondo posto? Viviamo alla giornata, abbiamo numeri incredibili, ieri abbiamo raggiunto le 100 reti in stagione, è un numero impressionante. E' tutto frutto di un grandissimo lavoro, non c'è nessun segreto".



SUL MERCATO - "In questi anni abbiamo fatto diversi acquisti importanti. Abbiamo uno scouting che sta dando risultati importanti, abbiamo 12-14 ragazzi che girano il mondo settimanalmente. Non c'è solo Gosens, ce ne sono tanti. Abbiamo preso giocatori sconosciuti e sono diventati importantissimi".



SU CALDARA - "Ha avuto un infortunio, probabilmente non hanno avuto il tempo di aspettarlo. Noi non avevamo necessità di un giocatore subito titolare, l'abbiamo aspettato e questo ha permesso a Mattia di recuperare pienamente. Noi avevamo tempo, il Milan no".



SUL FUTURO IN UNA BIG - "Io sono in una grandissima società, non amo molto i cambiamenti, ho fatto 30 anni al Chievo. Ora sto davvero bene qua, se non dovessi rimanere mi piacerebbe provare da qualche altra parte. Ma ripeto, sto benissimo qui".