La contropartita per l'affare Ederson, in aggiunta ai 15 milioni messi sul piatto dall'Atalanta, erano i 10 milioni del valore del cartellino del difensore Matteo Lovato, che piaceva molto alla Salernitana.



I rapporti di amicizia tra il responsabile dell'area tecnica del Bologna Giovanni Sartori e l'Atalanta però stanno cambiando i contorni dell'operazione: il Bologna si è infatti inserito con decisione per Lovato, che preferisce accasarsi in Emilia piuttosto che a Salerno. A questo punto l'Atalanta dovrà offrire un altro giocatore ai granata: Okoli e Cissé i nomi in pole.