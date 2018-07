Duello in corso per Brignola, attaccante classe ‘99 del Benevento. Il Sassuolo oggi incontrerà il Benevento per provare a chiudere l’operazione (inserendo Ricci come contropartita). Secondo la Gazzetta dello Sport, ieri l’Atalanta si è inserita con forza ed è in corsa. Il Sassuolo a oggi è avanti, ma non si escludono sorprese.