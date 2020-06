Sarà una bella sfida, quella tra Atalanta e Sassuolo, non solo perché simboleggia una rinascita simbolica per Bergamo o perché sono due squadre votate all'attacco, ma anche perché nasconde una sfida nella sfida. Ovvero, come ricorda L'Eco di Bergamo, quella tra Josip Ilicic e il suo possibile vice in un'eventuale Atalanta futura, che piace così tanto a mister Gian Piero Gasperini da averlo richiesto da anni, invano, alla società.



VICE ILICIC FUTURO- Stiamo parlando di Jeremie Boga, il franco-ivoriano del ’97 destripede e abile nel dribbling, nella corsa e nelle conclusioni. Proprio come il professore nerazzurro. Ma Ilicic, 21 gol in stagione di cui 15 in Serie A, dovrà sfidare e superare anche il suo diretto concorrente Francesco Caputo, a quota 13.