Riparte domenica sera il campionato di Atalanta e Sassuolo, faccia a faccia al Gewiss Stadium di Bergamo per il recupero del match non disputato lo scorso 23 febbraio. Per gli uomini di Gasperini, che prima dello stop sanitario avevano messo a segno cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League, il match è l'occasione di rendere più solido il quarto posto in classifica, attualmente insidiato dalla Roma, a tre punti. Gli analisti ritengono che la lunga sosta non abbia alterato la differenza dei valori in campo e danno il segno «1» a quota quasi rasoterra, 1,35. Il Sassuolo di De Zerbi ha vissuto prima della pausa un periodo piuttosto positivo, con quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il pronostico però non concede molte chances: alto il pari, a 5,50, altissimo il «2», a 8,50. Il computo dei precedenti, del resto, racconta una storia tutta nerazzurra: l'Atalanta ha vinto gli ultimi cinque scontri diretti in campionato, e la striscia si allunga a sei, se si considera anche una gara di Coppa Italia. Peraltro, tutte le sei partite sono finite con risultati “abbondanti”, (l'ultimo è l'1-4 dell'andata) il che giustifica la scelta degli analisti di proporre un Over 2,5 bassissimo, a 1,38. Considerato anche che l'Atalanta vanta di gran lunga il miglior attacco della Serie A, va tenuto presente anche l'Over 3,5, a 2,02. Il Sassuolo però ha qualità offensive da non sottovalutare, ecco perché il Goal (entrambe le squadre a segno) viene ritenuto probabile, a 1,60.