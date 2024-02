Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali: De Ketelaere contro Pinamonti

Sono stati resi noti gli schieramenti ufficiali di Atalanta e Sassuolo, protagoniste dell'ultima partita del sabato della 25esima giornata di Serie A. Assenze importanti da una parte e dall'altra, dato che mancano Lookman e Berardi infortunati, ma non mancano centimetri e fantasia in entrambi i reparti offensivi. Conferma per De Ketelaere che sfida Pinamonti, saldo al suo posto anche Laurienté in cerca di spunti contro Miranchuk e Koopmeiners in formissima.



La Dea, che arriva a stasera a quota 42 punti, cerca il successo per fare un balzo rispetto al Bologna, che battendo la Fiorentina nel recupero della 21esima giornata ha operato l'aggancio in zona Champions. Il Sassuolo, che ha un solo punto sulla linea rossa rappresentata dal terzultimo posto e dai 19 punti del Verona sconfitto dalla Juventus, cerca ossigeno e punti vitali.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; De Ketelaere, Miranchuk.



SASSUOLO: Consigli; Pedersen, Tressoldi, Viti, Doig; Lipani, M. Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.