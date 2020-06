La grande novità di casa Atalanta per la gara col Sassuolo è l’infortunio delle ultime ore per Josip Ilicic, che va in tribuna. Nel Sassuolo la sorpresa è Defrel, finisce in panchina Djuricic. Di seguito, le formazioni ufficiali.



FORMAZIONI UFFICIALI:



ATALANTA – Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Duvan Zapata.



SASSUOLO – Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga; Caputo.