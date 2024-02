Atalanta-Sassuolo: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Sassuolo sarà il posticipo di sabato per la 25esima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium, gli orobici vogliono rinsaldare il loro 4° posto e difenderlo dall’attacco altrui. Di contro, i neroverdi cercano punti necessari nella lotta per non retrocedere.



LE ULTIME - La Dea deve ancora rinunciare a Lookman alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra, dall'inizio avanti ci saranno Koopmeiners e Miranchuk (in pole su Pasalic) alle spalle di De Ketelaere. A centrocampo riecco Ederson al fianco di De Roon, poi sulla fascia destra Holm dovrebbe essere ancora preferito a Zappacosta. Dietro Djimsiti a guidare la difesa dinanzi i pali di Carnesecchi.



Nei neroverdi può rivedersi in mediana Boloca con Matheus Henrique, reclama posto poi Bajrami sulla destra offensiva per sostenere, assieme a Thorstvedt e Laurientè, la punta Pinamonti. Dietro assente l'affaticato Erlic, spazio a Viti e Ruan Tressoldi al centro; terzini agiranno invece Pedersen e il ristabilito Doig. In porta Consigli. Indisponibili Berardi, Toljan e Obiang, recuperato Volpato.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.



DOVE VEDERLA - Atalanta-Sassuolo si giocherà sabato 17 febbraio 2024 alle 20.45. Sarà in diretta e in esclusiva su DAZN e Sky Sport.