Il difensore dell'Atalanta, Kolasinac ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Di Scalvini mi colpisce la maturità dei suoi 19 anni. Legge bene il gioco, sa cosa fare con la palla, difendere uno contro uno, come usare il fisico in marcatura: è bello averlo accanto in difesa. Ma anzitutto è un bravo ragazzo, anche umile: se non perde questo carattere, avrà una grandissima carriera".