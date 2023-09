Ha scalpitato sulla panca il difensore ventenne Giorgio Scalvini, quando dal 1' ha visto i colleghi filtrare gli attaccanti della Macedonia del Nord. Dopo il deludente pareggio, quello a San Siro contro l’Ucraina diventa quindi un match decisivo per la qualificazione a Euro 2024. Per questo Luciano Spalletti pensa a una rivoluzione e Scalvini potrebbe essere al centro del nuovo progetto difensivo



Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ct punterà su Orsolini e forse Raspadori per dare vivacità all’attacco, mentre in difesa la novità potrebbe essere rappresentata proprio da Scalvini, entrato bene contro la Macedonia, al posto dell’infortunato Mancini.