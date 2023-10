L'Atalanta ospita la Juve al Gewiss Stadium nel match delle 18. A pochi minuti dall'inizio della partita, Giorgio Scalvini è intervenuto ai microfoni di Dazn, facendo riferimento agli attaccanti bianconeri.



CHIESA - "La Juve ha grandi giocatori, non c'è solo Chiesa. Sarà importante per tutti fare un buon lavoro difensivo e solo difendendo di reparto si possono arginare i giocatori bianconeri".



GLI ELOGI DI GASPERINI - "Fa molto piacere. Carica molto e questo è importante per dare una spinta ulteriore".