Il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini ha rilasciato un'intervista a L'Eco di Bergamo. Il focus è sulla prossima gara contro la Sampdoria: "Ha una classifica peggiore rispetto agli altri anni, ma avrà voglia di risollevarsi, dunque non sarà affatto facile. Per noi non fa differenza affrontare una grande o una piccola, non ci sono partite più importanti, ma vogliamo solo giocare al meglio".



Sul match di Coppa Italia contro l'Inter: "Quella con l'Inter in coppa può essere più importante una sfida importante per la nostra stagione, perché la Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi e vogliamo arrivare fino in fondo, ma prima c'è la Sampdoria".