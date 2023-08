"Ho schiacciato troppo il pallone su quell'occasione nitida nel secondo tempo, un errore che pesa tanto perché a quel punto potevamo quantomeno pareggiarla". Il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini si rammarica per non essere riuscito a concretizzare il gol che avrebbe riaperto i giochi.



L'APPROCCIO- "Devi dare il 100 per cento da subito e così non è stato: questo ha influenzato tutta la partita. Non puoi aspettare che l'avversario sia stanco per cominciare a reagire. Magari qualcuno all'inizio è ancora un po' scarico e non ha la tensione positiva per dare il 100 per cento, anche se tutti noi cerchiamo di darlo sempre".



MONZA-"Col Monza sarà una partita fisica secondo le caratteristiche degli avversari, ma serve una prestazione diversa da quella di oggi. Soprattutto per i tifosi, che come col Sassuolo sono stati fantastici".