Attento e salvifico su Bajrami, accetta il rischio e non toglie mai la gamba, senza disegnare di attaccare la profondità come insegnatogli dal collega in azzurro e nerazzurro Rafael Toloi: Giorgio Scalvini, difensore e centrocampista dell'Atalanta già ricercato da mezza Premier, ha passato con un bel '6' in pagella anche l'esame con l'Italia, ieri sera contro l'Albania.



Ordinato, ha saputo leggere gli spazi con intelligenza quando veniva puntato e ha sempre dato una mano ai compagni nell’impostazione. Lucido e già maturo nonostante i 18 anni, dopo ieri sera la Juve lo monitora con ancora più attenzione.