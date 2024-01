Atalanta, Scalvini ha rinnovato: 'Ecco cosa voglio dimostrare ora'

Nel pre partita di Atalanta-Udinese, a DAZN, ha parlato Giorgio Scalvini, fresco di rinnovo con la Dea fino al 2028. Queste le parole del difensore. "Sono felicissimo e orgoglioso, qui sono cresciuto come giocatore e come persona. Voglio dimostrare in campo che questo rinnovo è meritato, sono focalizzato sui risultati della squadra".