Atalanta, Scamacca: "Avrei messo la firma per perdere la Coppa Italia e vincere oggi. Euro 2024? Sto bene"

L'vince labattendo 3-0 ilnella finale di Dublino. Al termine della partita, l'attaccante dei bergamaschiè intervenuto a Sky Sport: "E' tutto bellissimo, avevamo l'amaro in bocca per la Coppa Italia. Ma ci metterei la firma sul perdere la Coppa Italia per vincere l'Europa League. Lo scorso anno ho vinto la Conference, ora l'Europa League... Il prossimo anno la Champions League? Aspettiamo".- "Un sogno che si avvera, un lavoro che parte da lontano. Una partita incredibile contro un avversario che non perdeva da 51 partite. Per la legge dei grandi numeri prima o poi doveva succedere e per fortuna è successo oggi...".

- "Io sto bene, sono tranquillo, spero di fare bene nel caso in cui dovessi andare agli Europei".