Dopo il successo contro lo Sturm Graz, l'attaccante dell'Atalantaha parlato a Sky Sport: "E' stata una partita molto intensa e molto difficile. Loro erano molto aggressivi e chiudevano gli spazi però l'importante era vincere e passare il turno e l'abbiamo fatto"."La voglia di aiutare la squadra è sempre al primo posto, poi se arrivano gol pesanti in Europa ancora meglio. Vogliamo spingerci più avanti possibili perchè questo è un torneo prestigioso"."E' stata la prima che fin da subito mi voleva e teneva al mio arrivo. Ho parlato con mister, direttore e presidente e ho deciso subito"."Ci sono tante cose che devo migliorare e ci sto lavorando con mister e staff. Piano piano i miglioramenti si vedranno"."E' stata solo un'annata un po' così dettata anche dall'infortunio. Il primo anno in Premier non è mai facile, sono stato anche un po' sfortunato"."Penso che le cose accadono quando devono accadere. Finora non ero abbastanza pronto. Poi ho fatto la stagione a Sassuolo dove mi hanno dato continuità e fiducia ma poi non ho fatto la stessa cosa l'anno dopo. Quest'anno mi sento benissimo, ho voglia di fare tanto e aiutare anche la Nazionale"."Che mi devo sempre muovere, credere in me stesso e non mollare mai".