Atalanta, Scamacca: 'Il gruppo è la prima cosa, su Spalletti...'

, attaccante dell'che domani salterà per squalifica la finale di Coppa Italia tra la Juventus e i nerazzurri, parla in conferenza alla vigilia del match."Dentro noi stessi abbiamo sempre saputo di avere un grosso potenziale e una grossa forza. Poi, piano piano e partita dopo partita, anche crescendo di condizione e continuità, siamo riusciti ad esprimere il meglio"."Tantissimo. Sarebbe stata la prima finale della mia carriera... Però sono qui per incitare e stare vicino ai miei compagni, di questo sono molto contento. Il gruppo è la prima cosa, li spingerò dalla tribuna".

- "Queste parole fanno piacere e sono ancor più da stimolo per continuare a far bene. Il mio obiettivo è sempre stato fare bene con l'Atalanta e magari riuscire a scrivere la storia di quest'anno".