Atalanta, Scamacca: "La Champions era l'obiettivo. La finale di Dublino? Vogliamo alzare la coppa"

26 minuti fa



L'Atalanta vince al Via del Mare sul Lecce e si guadagna un posto nella prossima Champions League. Intervistato ai microfoni di Sky, Gianluca Scamacca, autore del gol del definitivo 2-0, ha parlato dell'obiettivo raggiunto, proiettandosi alla finale di Europa League.



CHAMPIONS - "Era un nostro obiettivo fin dall'inizio dell'anno, adesso sembra tutto normale ma è un grande traguardo, siamo molto contenti. A livello personale va tutto per il meglio, cerco sempre di aiutare la squadra".



LA FINALE DI DUBLINO - "Arriviamo bene, con fiducia, con voglia di fare bene e alzare la coppa, la pressione non deve toccarci, sarà una partita importante, la più importante per ognuno di noi".