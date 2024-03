Atalanta, Scamacca: 'Liberazione? Più per la prestazione. Se gioco così il gol arriva'

L'attaccante dell'Atalanta Gianluca Scamacca, a segno nell'1-1 contro lo Sporting Lisbona nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League, ha parlato a Sky:



"Un peccato, abbiamo avuto molte chance e l'1-1 ci sta stretto. Però il campo è difficile e ci portiamo a casa un buon pareggio che ci può mettere bene per il ritorno. Ripartiamo come siamo arrivati, è tutto aperto".



LIBERAZIONE - "È più liberazione la prestazione del gol. Se gioco così, di gol ne arrivano. Sto lavorando e spero di continuare così".



FIDUCIA - "Normale che gli attaccanti quando non segnano vanno un po' in depressione, tra virgolette. Però sento fiducia dal mister e dal club, sono tranquillo. Sapevo che questo momento sarebbe arrivato, le difficoltà si affrontano".



TITOLARE O MENO - "Tre anni fa a Genova ho fatto quattro-cinque gol da subentrato... Dipende, è tutta testa".



RITROVATI - "Non ci siamo mai persi, ogni avversario è diverso e ci sono partite che con tre tiri fai quattro gol e altre in cui hai tante occasioni e lo prendi al primo. Noi siamo noi stessi, continuiamo per la nostra strada".